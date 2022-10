Stiri pe aceeasi tema

- „Comportamentul actual al lui Putin imi amintește de Hitler, care in ultimele zile ale celui de-al Treilea Reich a forțat tineri și batrani sa intre in Wehrmacht. Ironia destinului: Putin face ceea ce au facut naziștii", a spus Hodges intr-un interviu pentru Bild.Intrebat daca mobilizarea ar putea ajuta…

- Ludovic Orban, Lucian Bode și Sebastian Burduja sunt politicienii care au semnat hotararea de Guvern de la finalul anului 2020 prin care statul a garantat un imprumut de peste 60 de milioane de euro companiei aeriene Blue Air. Potrivit actului, Blue Air a garantat, la randul ei, cu o padure de aproape…

- Intr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Sorin Ovidiu Vantu vorbește despre vanzarea Termocentralei Mintia și acuza statul ca a primit șpagi imense! De altfel, acesta puncteaza trei subiecte: unul despre vanzare termocentralei in cauza, despre faptul ca Romania va intra in razboi, iar in…

- Deputatul Ioan Balan spune ca Autostrada Moldovei, unul dintre proiectele majore de infrastructura, este 100% meritul PNL, demarat in perioada in care ministru al Transporturilor a fost Lucian Bode. "Faptul ca in aceasta vara unele loturi din autostrada Moldovei au fost atribuite ...

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, luni, intr-o interventie la Realitatea TV, despre acuzatiile lui Ciolacu privind discutiile liberalilor de la Sinaia, ca i se parea firesc ca presedintele PSD sa dea un telefon la Nicolae Ciuca, lui Lucian Bode sau lui si sa ii intrebe. Rares Bogdan…

- Cei cinci romani raniti in accident au fost adusi in tara cu 4 elicoptere SMURD. Prima a ajuns o femeie a carei stare a fost evaluata ca fiind mai grava, urmata de alte doua femei și de doi barbați. Toți pacienții sunt internați la spitalul Floreasca, in stare stabila, dupa cum au anunțat medicii, informeaza…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind incadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicaieri” nu a ințeles ca este vorba despre pensiile militare. „Ieri, in cadrul ședinței de Guvern, ministrul Muncii a prezentat o nota…

- In 2008, Curtea de Apel Bucuresti l a condamnat pe Mohammad Munaf la 10 ani de inchisoare pentru participare la rapirea jurnalistilor Ovidiu Ohanesian, Sorin Miscoci si Marie Jeanne Ion.Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat joi ca Mohammad Munaf, complicele lui Omar Hayssam in dosarul rapirii…