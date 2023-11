Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dragoș Benea, care este liderul filialei din Bacau, a preluat conducerea interimara a PSD Vaslui și a intreprins o acțiune politica pentru a garanta stabilitatea majoritații PSD in Consiliul Județean. Astfel, vicepreședintele CJ Vaslui, Dan Marian, s-a alaturat PSD, ceea ce a starnit…

- Conducerea interimara a PSD Vaslui, exercitata de europarlamentarul Dragoș Benea - lider al filialei din Bacau, a facut o mișcare politica pentru a asigura stabilitatea majoritații PSD din Consiliul Județean. Astfel, vicepresedintele CJ Vaslui, Dan Marian a intrat in PSD prin ușa din fața a partidului,…

- Dragos Benea, noul coordonator al organizatiei judetene PSD Vaslui, le-a atras atenția membrilor ca organizația trebuie sa fie prima „la grila de start si la finish”, in urma scandalului din jurul lui Dumitru Buzatu, despre care afirma ca este ca un „pumn in plex pe care l-a primit organizatia PSD”.

- Organizația PSD Vaslui, ramasa fara lider dupa excluderea lui Dumitru Buzatu, s-a reunit joi sub comanda lui Dragoș Benea, europarlamentar și lider PSD Bacau, trimis de la centru sa conduca interimar organizația județeana.„Noi trebuie sa gasim mijloacele și oamenii ca dupa acest pumn in plex pe care…

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a primit 1.250.000 lei compusa din 2.500 de bancnote cu cupiura de 500 lei intr-o geanta maro. Interesul lui Buzatu nu era legat de pescuit, afirma procurorii DNA.„Avand in vedere faptul ca in acea zi colaboratorul cu identitate reala urma sa se intalneasca…

- In urma deciziei luate in unanimitate de catre Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD), Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, a fost exclus din partid, marcand o schimbare semnificativa in conducerea organizației locale. Excluderea a survenit in contextul…

- UPDATE: Potrivit informațiilor G4Media, valoarea contractului „vamuit” de Buzatu se ridica la 12.337.089 lei. Omul de afaceri caruia i s-au cerut banii era din Cluj. Propunerea de arestare preventiva in cazul lui Dumitru Buzatu va fi trimisa la Tribunalul Vaslui. Flagrantul in cazul lui Buzatu s-ar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca va convoca sambata, de urgenta, Biroul Politic National al partidului in format online si va propune excluderea lui Dumitru Buzatu din PSD.