- PSD iși propune, in noul program de Guvernare, cateva prioritați – reducerea numarului de ministere și cabinete, a numarului secretarilor de stat, dar și al angajaților care cumuleaza pensia cu salariul. Dintre obiectivele economice, social democrații cred ca datoria din PIB va putea fi scazuta la 46%…

- Liderul liberal Dan Motreanu a subliniat inaintea intrarii in ședința Biroului Politic Național al PNL ca Ministerul Transporturilor va fi condus de liberali, in contextul in care social-democrații ar dorii flexibilizarea protocolului și pastrarea portofoliului.

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, agreeaza reducerea numarului de ministere in viitorul guvern care va fi condus de Marcel Ciolacu și a propus includerea ministerului Familiei, condus de colega sa de partid, Gabriela Firea, intr-un minister pentru Familie, Tineret si Sport.„Susțin o…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca rotatia guvernamentala va avea loc pana la 1 iunie si ca noul prim-ministru va veni din interiorul PSD. Ciolacu a explicat ca, momentan, se respecta protocolul initial, dar ca mai sunt discutii pe marginea acestuia. Liderul social-democrat este de parere ca…

- Liderii celor trei partide din Coaliția de guvernare au o noua runda de discuții despre repartizarea ministerelor in guvernul Ciolacu. Intalnirea liderilor PSD, PNL și UDMR se va desfașura in dupa-amiaza zilei de luni, 8 mai 2023. Trecerea funcției de premier, de la președintele PNL, Nicolae Ciuca,…

- Indiferent de poziția politica pe care o ocupa un lider actual, ca e de la PNL sau de la PSD, nimic nu este cert pentru viitorul guvern. Nici macar Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, dat ca fiind printre singurii ocupanți de același portofoliu chiar și dupa rotativa, a declarat,…

- Miron Mitre a remarcat faptul, ca in contextul temerilor legate de o potențiala criza la nivel mondial, politicienii romani lasa impresia fie ca nu cred in astfel de scenarii, fie ca le evita, din diverse rațiuni."Noi avem un guvern liberalo-socialdemocrat, ori lucrurile se vad altfel din fiecare tabara.…

- Romania are nevoie de o aeronava prezidențiala, spun președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in contextul controverselor legate de deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia cu un avion privat, inchiriat de la o companie luxemburgheza,…