Şedinţă la PSD. Se aşteaptă revenirea lui Mihai Tudose Biroul Permanent provizoriu al PSD se reuneste luni pentru a discuta organizarea Congresului din februarie, strategia politica viitoare si acordurile incheiate cu sindicatele in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. "Sunt multe lucruri de facut, e un timp foarte scurt, am un mandat foarte clar de a organiza un congres cel tarziu pana pe 29 februarie. Luni e noul BPN provizoriu care o sa inceapa sa ia deciziile politice. Mai sunt detalii administrative care in 2-3 zile vor fi puse la punct", a anuntat presedintele interimar al PSD Marce Ciolacu duminica seara. Conducerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

