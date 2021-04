Prefectul Capitalei a anunțat ca a primit de la Direcția de Sanatate Publica solicitarea de a gasi noi spații și capacitați de vaccinare și ca problema se discuta in ședința de joi.„Capacitatea de vaccinare trebuie sa creasca. Fluxurile de vaccinare sunt pline. Am primit de la DSP solicitarea de a gasi spatii noi si capacitati noi pentru vaccinare, sens in care am si transmis solicitarea catre toate primariile de sector si Primaria Capitalei iar maine avem o sedinta fix pe aceasta problema”, a anuntat prefectul Alin Stoica, miercuri seara, la un post de televiziune.Legat de creșterea capacitații…