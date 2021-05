Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor , aprobate, anterior prin HG nr. 52/2011.Executivul urmeaza sa aprobe, prin…

- Joi dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor,…

- Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 946.647 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 845.357 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.204 cazuri noi…

- Autoritațile au confirmat sambata 5.869 noi cazuri de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 37.144 teste. Bilanțul deceselor este unul ridicat: 162 de oameni infectați au murit. La ATI sunt internați in acest moment 1.373 de pacienți, cifra in creștere fața de ieri, 26 martie.Grupul de Comunicare…

- In intervalul 12.03.2021 (10:00) – 13.03.2021 (10:00) au fost raportate 79 de decese (39 barbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Constanța, Covasna, Dambovița, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița,…

- Creștere alarmanta a cazurilor noi de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 4.278 cazuri noi și 77 de decese. In secțiile de terapie intensiva din țara numarul bolnavilor continua sa depașeasca 1.000. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 de ani. Pana miercuri, 3 martie,…

- Pana astazi, 3 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Realizare istorica! Gaura neagra, creata cu succes intr-un laborator 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Un numar de 3.950 de romani au aflat, de luni pana marți, ca au COVID-19, iar alți 106 au decedat ca urmare a infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Presiunea este in continuare mare pe secțiile ATI din țara. Pana marți, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 808.040 de cazuri de persoane infectate cu…