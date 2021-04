Şedinţă la Palatul Victoria: Guvernul Cîţu pregăteşte o OUG importantă pentru românii din diaspora Executivul are sedinta miercuri, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Proiectul de act normativ isi propune sa sporeasca gradul de protectie pentru acestia, transmite newsr.ro. Proiectul de OUG complet poate fi accesat AICI. „Pentru lucratorii sezonieri, la negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor, partea romana negociaza inclusiv conditiile de cazare oferite de angajatori, care trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii vrea sa ofere garanții suplimentare pentru romanii care merg sa munceasca in alte state. Proiectul de modificare a Legii privind protecția romanilor care lucreaza in strainatate a fost discutat, miercuri, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat ministrul Raluca Turcan. Articolul…

- Proiectul de lege, care modifica si completeaza Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, prevede ca, in cazul repetarii la acelasi sediu principal sau secundar, intr-un interval de 15 zile de la constatarea precedenta, a contraventiei, pe langa sanctiunea…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care ar putea fi adoptate in sedinta de miercuri, 14 aprilie, a Guvernului Citu. Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT…

- Guvernul Citu se reuneste in sedinta saptamanala Foto: gov.ro. Guvernul condus de premierul Florin Cîtu se reuneste astazi în sedinta saptamânala. Pe lânga proiectele aflate pe agenda, suplimentar ar putea fi discutat în prima lectura proiectul de lege care…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative si alte proiecte care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 17 martie 2021. Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE LEGI…

- Parlamentul se intrunește astazi, 12 martie, in ședința plenara. Deputații urmeaza sa examineze mai multe proiecte de lege, printre care proiectul inaintat cu titlul de inițiativa legislativa de catre membrii Biroului permanent pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor masuri pe perioada…

- Astazi a avut loc ședința comuna a Comisiilor reunite pentru politica externa și a Comisiilor reunite pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii in vederea dezbaterii și avizarii proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. In cadrul dezbaterilor, a fost audiat Bogdan Aurescu,…

- Actele normative adoptate de Guvern in sedinta de astazi.Guvernul a aprobat, in aceasta seara, proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021 .Tot in sedinta de luni, Executivul a aprobat, printr o hotarare, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 200 2006 privind constituirea si utilizarea…