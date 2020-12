Stiri pe aceeasi tema

- ” Ca urmare a episoadelor din ultimele zile privind cresterile concentratiilor de PM 10 in Bucuresti, in anumite intervale orare sau chiar a depasirii mediei zilnice la acest poluant, ministrul mediului, apelor si padurilor, Barna Tanczos, a convocat astazi o intalnire cu institutiile subordonate Ministerului…

- Bucureștiul și zonele limitrofe au inregistrat, din nou, cote alarmante ale indicatorilor de poluare. Marți seara, in mai multe zone indicele calitații aerului a depașit 100. De exemplu, pe o strada din Sectorul 4 masuratorile aratau un indice de 110. Și in zonele limitrofe ariei de nord-vest a Capitalei,…

- De exemplu, pe o strada din Sectorul 4 masuratorile aratau un indice de 110. A condus intervenția VIOLENTA a jandarmilor la protestul din 10 august și acum a fost numit șef Și in zonele limitrofe ariei de nord-vest a Capitalei, precum Rudeni și Șoseaua Odai, senzorii au indicat valori de 100. …

- Potrivit Digi24, datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca, in noaptea de Ajun, zona de nord a Bucureștiului a fost una dintre cele mai poluate de pe pamant. Mai exact, potrivit sursei citate, in Otopeni, poluarea a atins cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea…

- Zona de nord a Bucureștiului a fost in noaptea de Ajun unul din cele mai poluate locuri de pe Pamant. Datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca poluarea a atins la Otopeni, langa Capitala, cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea mai poluata țara din lume, potrivit…

- Datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca, in noaptea de Ajun, zona de nord a Bucureștiului a fost una dintre cele mai populate de pe pamant. Astfel, la Otopeni, poluarea a atins cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea mai poluata țara din lume, noteaza Digi 24.Conform…

- Nordul Bucureștiului a fost in noaptea de Ajun unul din cele mai poluate locuri de pe Pamant. Datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca poluarea a atins la Otopeni, langa Capitala, cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea mai poluata țara din lume.

- Datele publicate vineri de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) arata ca Alba se afla pe locul intai intre județe (cu excepția Bucureștiului), din punct de vedere al coeficientului infectarilor COVID cumulate la 14 zile, și pe locul al doilea. Capitala continua sa inregistreze cel mai mare numar de…