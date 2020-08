Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul Orban urmeaza sa discute, in sedinta de vineri, o hotarare privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu data de 16 august, si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit ordinii de zi care a fost…

- Guvernul se reunește miercuri in ședința extraordinara pentru a discuta prelungirea starii de alerta, precum și adoptarea raportului privind perioada straii de urgența, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Inainte de ședința executivului va avea loc și o ședința a Comitetului pentru Situații…

- Guvernul Romaniei a trimis o informare Parlamentului in care anunța ca nu are nevoie de votul parlamentarilor pentru a prelungi starea de alerta cu 30 zile. Disputa politica privind prelungirea starii de alerta trece la nivelul urmator. Amenințat de PSD și de partidele stranse in jurul sau ca viitoarea…

- Starea de alerta se prelungește cu o luna de zile. Decizia a fost luata intr-o ședința a CNSU și aprobata in ședința de Guvern, transmite protv. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. “Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Anterior deciziei, va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, potrivit programului premierului anuntat de Biroul de presa al Guvernului. Premierul…

- Zi cruciala pentru romani. PSD ar putea decide sa nu voteze prelungirea starii de alerta. Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, de la ora 14,00, pentru a stabili cum voteaza parlamentarii social-democrati in cazul prelungirii starii de alerta. Premierul Orban a declarat duminica seara…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat in ședința de guvern de joi cand va fi prelungita starea de alerta, care va expira pe 16 iunie."Nu luam azi decizia, ci saptamana viitoare, la finalul perioadei prin care am decis starea de alerta. Vom avea ședința de guvern. Se știe ca starea de alerta este…

- Mai facem un pas spre revenirea la normalitate, insa starea de alerta se prelungeste. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat noile masuri de relaxare, care se vor aplica de la inceputul saptamanii viitoare. Se vor deschide centrele comerciale si salile de sport, gradinitele si piscinele exterioare. In…