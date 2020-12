Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni cu liderii AUR la comemorarea Revoluției de la Timișoara. In centrul orașului, unde revoluționarii voiau sa aprinda lumanari pentru pomenirea eroilor era organizata o manifestație a partidului, in frunte cu liderul formațiunii George Simion.

- Se implinesc 31 de ani de la Revoluția din 1989, iar ziua de 16 decembrie a fost marcata la fel ca in ultimii ani de Primaria Timișoara, printr-o ședința festiva ce a avut loc la Sala Capitol, in condiții de pandemie, fara public, doar cu oficialitați locale și invitați. Reuniunea festiva a inceput…

- „Aici m-am nascut, mi-am petrecut copilaria, mi-am facut studiile si am muncit pana cand am iesit la pensie. Am muncit 42 de ani din care 22 pentru propasirea socialismului si 20 pentru revenirea capitalismului. Acum sunt la pensie. Sa nu credeti cumva ca m-am pricopsit. Chivernisesc banii in primul…

- Consiliul Județean Timiș a preluat in administrare un drum de pamant de 5 kilometri, care face legatura intre Șag și Sanmihaiu Roman, intenția noului președinte al acestei instituții, Alin Nica, fiind sa il asfalteze. Deocamdata, acest drum care ar trebui sa faca parte din centura alternativa a Timișoarei…

- Ramasa fara președinte, dupa demisia lui Francisc Boldea, filiala PSD Lugoj are de luni un nou conducator. Puțin surprinzator, acesta este Calin Dobra, lugojeanul care a condus Consiliul Județean Timiș in ultimii ani, pana cand postul a fost preluat de liberalul Alin Nica. ”Astazi a avut loc prima intalnire…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca va participa la ceremonia de investire a lui Alin Nica (PNL) in functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis, in ciuda negocierilor esuate dintre cele doua formatiuni politice pentru guvernarea locala. Fritz s-a declarat…

- Negocierile dintre USR și PNL pentru funcțiile de viceprimar al Timișoarei și vicepreședinte al Consiliul Județean Timiș au eșuat din motive incredibile. Alin Nica, liderul PNL Timiș și președintele ales al CJ Timiș, și Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, nu au reușit sa se ințeleaga pe imparțirea…

- A inceput curațenia promisa de Alin Nica pe lista PNL pentru Consiliul Județean Timiș. Doi liberali au renunțat la mandatele caștigate: Cosmin Buboi și Nicolae Bitea. Alți doi au depașit termenul impus de noua conducere a filialei, astfel ca au inceput procedurile pentru a fi excluși din partid. Cine…