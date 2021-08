Ședința publica extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc in data de 4 august 2021, incepand cu ora 16.00, in sala de evenimente ”Radu Stanca” a Centrului Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș. Ordinea de zi poate fi consultata accesand AICI . Post-ul Ședința extraordinara a Consiliului Local Sebeș. Consulta ordinea de zi! apare prima data in ProAlba .