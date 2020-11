Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, luni, 16 noiembrie 2020, ora 13.00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta. Singurul proiect de pe ordinea de zi se refera la dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Constanta…

- Consiliul Local al municipiului Alba Iulia se va intruni in ședința extraordinara vineri, 13 noiembrie, de la orele 13:00, la Baza sportiva din incinta Liceului Tehnologic „Dorin Pavel”, aflata pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 39. Pe ordinea de zi se afla un sigur proiect de hotarare privind alegerea…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara, astazi de la ora 13:00. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte de hotarare, printre care si alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Constanta.Proiectul ordinii de zi:Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, astazi, dela ora 13.00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extaordinara, miercuri, 11 noiembrie 2020, ora 13.00, in sala "Remus Opreanu"…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, miercuri, 11 noiembrie 2020, ora 13.00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta. Printre proiectele de pe ordinea de zi se numara rectificarea bugetului local pe anul 2020.Consiliul local al municipiului…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, luni, 9 noiembrie 2020, ora 1300, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean ConstantaPrin Dispozitia nr. 4417 privind convocarea Consiliului local al municipiului Constanta in sedinta ordinara Vergil Chitac, primarul municipiului…

- "Acest continut nu este disponibil momentan" este mesajul afisat de Facebook. Vergil Chitac (PNL) a devenit primar in locul social-democratului Decebal Fagadau. Chitac si Mihai Lupu au fost instalati in aceasta seara, in prezenta premierului, in functiile de primar al municipiului…

- Noul Consiliu Local al municipiului Alba Iulia, rezultat in urma alegerilor din 27 septembrie, se intalnește in ședința ordinara joi, 29 octombrie, de la ora 13:00, in regim de videoconferința. In prima ședința din acest legislativ pe masa consilierilor locali se vor afla 29 de proiecte, printre care…