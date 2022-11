Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii din Serbia susține ca armata sarba e gata sa intervina in Kosovo, in cazul in care președintele o cere. Ministrul Milos Vucevic subliniaza ca situația din Kosovo și Metohia este extrem de tensionata. Uniunea Europeana a și organizat luni o reuniune de urgenta cu presedintele sarb…

- Uniunea Europeana va organiza luni o reuniune de urgenta cu presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar Albin Kurti pentru a discuta despre relatiile tot mai tensionate intre Belgrad si Pristina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Ministrul de externe sarb, Ivica Dacic, a declarat luni ca Serbia a primit informatia ca prim-ministrul de la Pristina, Albin Kurti, va depune in decembrie o cerere de acordare catre Kosovo a statutului de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, transmite Tanjug, relateaza Agerpres. Fii…

- In urma unei intalniri a reprezentanților politici sarbi din nordul Kosovo, ministrul Comunitaților și Retururilor Goran Rakic ​​a declarat ca iși da demisia din funcția sa in guvernul de la Pristina. El a spus ca 50.000 de alți angajați au facut același lucru, noteaza Reuters . Printre angajații care…

- Sarbii din nordul Kosovo au decis sambata sa paraseasca instituțiile de stat din Kosovo pentru a protesta impotriva punerii in aplicare a unei decizii a autoritatilor centrale cu privire la placutele de inmatriculare ale vehiculelor detinute de sarbi, informeaza AFP, Reuters si EFE. ”Am decis sa parasim…

- Ministrul sarb al Apararii, Milos Vucevic, a anuntat marti ca presedintele Aleksandar Vucic, in calitate de comandant-sef, a ordonat ridicarea gradului de alerta al fortelor armate ale tarii pentru ca acestea sa poata indeplini orice sarcina, relateaza agentia sarba de presa Tanjug și Agerpres . „Bineinteles,…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a nominalizat-o pe actuala sefa a executivului, Ana Brnabic, pentru un nou mandat de prim-ministru, la peste cinci luni dupa ce Partidul Progresist Sarb (SNS) a castigat alegerile parlamentare, transmite sambata Reuters. Vucic a declarat ca are „incredere nelimitata”…