Ședința de judecată în dosarul Șor, reprogramată Ședința de judecata in dosarul Șor, stabilita pentru vineri, 21 decembrie, incepind cu ora 11:00, a fost reprogramata. Acest lucru se intimpla din motiv ca, pina la data de 24 ianuarie, avocații au anunțat greva generala in avocatura, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.md. In context, ședința de judecata a fost transferata pentru data de 4 februarie, incepind cu ora 10:00. Amintim Citeste articolul mai departe pe noi.md…

