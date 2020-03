Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul este pregatit ca maine sa dea ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor la banca, pe de o parte, pentru persoane fizice, adica pentru oamenii care au rate la banca, dar si pentru firmele din Romania. La cererea celor care au datorii la banci, plata ratelor se poate amana…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul este pregatit ca joi sa dea o ordonanta de urgenta care permite amanarea pentru noua luni a platii ratelor la banca atat pentru persoane fizice, cat si pentru...

- Executivul este pregatit ca joi sa dea o ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor la banca atat pentru persoane fizice, cat si pentru firme, pentru o perioada maxima de noua luni, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. ‘Guvernul este pregatit ca maine sa dea ordonanta de…

- "Este nevoie de masuri speciale in vremuri speciale. Noi am inteles ca si romanii au probleme imense, si firmele au probleme foarte mari. Dorim sa venim cu masuri de sprijin si pentru oamenii simpli si pentru firmele romanesti pentru a nu sacrifica mai mult decat este necesar. Criza se va termina la…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca se contureaza o rectificare bugetara extraordinara pentru a aloca mai multi bani pentru sanatate si pentru protectie sociala si ca Guvernul e pregatit ca joi sa dea OUG pentru amanarea platii ratelor la banca pentur persoane fizice si firme.(Vom reveni)

- STIRIPESURSE.RO va prezinta Lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 18 martieVezi și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma un nou val, care va fi in toamna' I. MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020…

- BRD Groupe Societe Generale anunta astazi o serie de masuri in sprijinul clientilor sai. Pentru clientii persoane fizice ale caror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, banca are pregatite proceduri de amanare la plata pentru 1-3 rate, in concordanta cu nevoile lor. De asemenea,…

- ING Bank a anuntat marti ca le va permite clientilor persoane fizice cu credite de nevoi personale si imobiliare sa isi amane plata ratelor pentru doua luni, la cerere, intrucat a prezentat o serie de masuri pe care le ia banca in contextul crizei coronavirus, scrie Ziarul Financiar, potrivit MEDIAFAX.„Pentru…