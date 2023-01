Prin acest act normativ se vor asigura condițiile pentru acordarea și in acest an a ajutorului de stat fermierilor, prin reducerea accizei pentru motorina utilizata in agricultura.„Am alocat pentru anul 2023 suma de 500 milioane de lei de la bugetul de stat, in așa fel incat sprijinul de care beneficiaza agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura sa fie acordat și in acest an, prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic și imbunatațiri funciare”, a declarat ministrul Petre…