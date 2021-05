Ședință de Guvern la Palatul Victoria | Starea de ALERTĂ va fi prelungită - AGENDA miniștrilor In ședința, starea de alerta va fi prelugita incepand de pe data de 13 mai pentru inca 30 de zile.Agenda ședinței de Guvern:PROIECTE DE HOTARARIPROIECT DE HOTARARE privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.PROIECT DE HOTARARE privind eliberarea domnului Rașcovici Viorel din funcția de subprefect al județului Alba. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

