- Conducerea liberala se reuneste marti dimineata in sedinta pentru a discuta strategia de negociere pentru formarea unei majoritati parlamentare si implicit a noului Guvern, ca urmare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Dupa-amiaza, liderii liberali urmeaza sa discute cu presedintele Klaus Iohannis.

- Liberalii au pus pe hârtie mai multe nume care i-ar putea lua locul lui Ludovic Orban la Palatul Victoria. Pe lista favoriților, primul este ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, au declarat pentru HotNews.ro surse liberale. Printre variantele vehiculate în tabara PNL mai sunt Ilie Bolojan,…

- Klaus Iohannis a dat joi seara „tradiționala” conferința de la Palatul Cotroceni pe Palatul Victoria, in contextul creșterii cazurilor de coronavirus, anunțand in ședința de Guvern o serie de restricții: inchiderea targurilor și a piețelor, scolile sa treaca in online toate, angajatii la telemunca,…

- Klaus Iohannis a anunțat noi masuri stricte de restricție care ar urma sa intre in vigoare in perioada urmatoare. Președintele a prezidat ședința de Guvern și a anunțat ca circulația pe timpul nopții va fi interzisa, maștile vor fi obligatorii peste tot, in toata țara, targurile și piețele vor fi inchise,…

- Marcel Ciolacu a spus ca anunțul facut de Klaus Iohannis, referitor la inchiderea școlilor, restricționarea circulației populației, inchiderea piețelor și targurilor nu poate fi decis de Guvern. Totodata, el considera ca șeful statului nu face altceva decat sa blocheze o Romanie ”de dragul de a avea…

- Cabinetul Orban se va reuni, miercuri, in sedinta, la ora 19,00, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Guvernului. Ședința vine in contextul in care avem o explozie a cazurilor de Covid-19, iar președintele Klaus Iohannis a trasat o serie de directive Guvernului.Citește și: Mihai…

Premierul Ludovic Orban și Nicușor Dan susținut de PNL și USR la PMB, s-au întâlnit, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis.„Da. Pot sa confirm acest lucru", a declarat Nicușor Dan pentru Mediafax.El a refuzat sa spuna care au fost subiectele…

