- Primaria Timișoara nu va mai finanța Asociația Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, anunța oficial vineri seara reprezentanții municipalitații. Sursele PRESSALERT.ro care au asistat la ședința Adunarii Generale a Asociațiilor (AGA) ne-au declarat ca la intrunirea ce a avut loc vineri dupa-amiaza…

- Avem mari indoieli in ceea ce privește capacitatea Asociaței Timișoara 2023-Capitala Europeana a Culturii sa acționeze ca corp executiv al Programului Cultural, se arata intr-o scrisoare trimisa Comisiei Europene, semnata de ministrul Culturii, președintele CJ Timiș și primarul Timișoarei. „In ultimele…

- Angajații primariei s-au speriat cand au vazut ca intra in cladire anchetatorii DNA. Sursele locale au declarat pentru publicația Tion ca perchezițiile au legatura cu un dosar deschis pentru problemele de la Direcția Patrimoniu. Anchetatorii DNA ar fi ridicat și cateva acte din Primaria Timișoara. Primarul…

- Astazi au fost desemnati noii vicepresedinteti ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu Brașov, pentru mandatul 2021-2024. Este vorba despre primarii din Vistea, Florin Ioani, si din Sanpetru, Marian Arhire. Reamintim ca presedintele ADI ISO MNediu a fost ales primarului orasului Rasnov,…

- Intalnirea anunțata miercuri de Alin Nica, pe tema proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii a avut loc, in mediul digital, iar primarul Dominic Fritz anunța ca a prezentat reprezentanților Comisiei Europene masurile municipalitații puse deja in funcțiune in sprijinul acestui important proiect.…