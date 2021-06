Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a transmis, vineri, membrilor Adunarii Generale a Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii ca a constatat ca aceasta si-a pierdut increderea comunitatii, iar in acest context municipalitatea nu va mai asigura finantarea acesteia. Anuntul…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a transmis, vineri, membrilor Adunarii Generale a Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii ca a constatat ca aceasta si-a pierdut increderea comunitatii, iar in acest context municipalitatea nu va mai asigura finantarea acesteia, informeaza…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a transmis, vineri, membrilor Adunarii Generale a Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii ca a constatat ca aceasta si-a pierdut increderea comunitatii, iar in acest context municipalitatea nu va mai asigura finantarea acesteia. Anuntul…

- Primaria Timișoara nu va mai finanța Asociația Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, anunța oficial vineri seara reprezentanții municipalitații. Sursele PRESSALERT.ro care au asistat la ședința Adunarii Generale a Asociațiilor (AGA) ne-au declarat ca la intrunirea ce a avut loc vineri dupa-amiaza…

- Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, a publicat, ieri, pe contul sau de Facebook, o scrisoare deschisa in care vorbește despre relația cu primarul Dominic Fritz și avertizeaza in privința problemelor pe care le-ar putea avea proiectul din…

- Intalnirea anunțata miercuri de Alin Nica, pe tema proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii a avut loc, in mediul digital, iar primarul Dominic Fritz anunța ca a prezentat reprezentanților Comisiei Europene masurile municipalitații puse deja in funcțiune in sprijinul acestui important proiect.…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…