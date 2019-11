Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a sedintei figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe anul 2019, avizarea numirii noului sef al Statului Major al Apararii, precum si obiectivele Romaniei la reuniunea NATO, care va avea loc in decembrie la Londra. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Administratia Prezidentiala, sedinta CSAT va avea loc de la ora 16,00, iar pe agenda figureaza subiecte referitoare la:…