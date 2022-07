Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in energie considera ca intreaga factura pentru salvarea pieței europene de energie electrica in aceasta iarna va depași cifra de 200 de miliarde de dolari. Iar aceasta suma nu acopera situația in care Rusia ar inchide complet furnizarea de combustibil pur catre Europa și nici o iarna mai…

- Min. de externe din UE analizeaza inasprirea sancțiunilor la adresa Rusiei Foto: ec.europa.eu. Miniștrii de externe din Uniunea Europeana analizeaza astazi propunerea Comisiei de înasprire a sancțiunilor impuse Rusiei în urma invaziei din Ucraina. Comisia Europeana…

- Criza gazelor din Europa, mai grava. Preturile gazelor naturale din Europa sunt inca cu mult sub maximul istoric stabilit in martie. Cu toate acestea, sapati putin mai adanc si veti descoperi o perturbare mai prelungita decat au anticipat pietele imediat dupa declansarea invaziei ruse, scrie Bloomberg. …

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din

- “Aceste decizii afecteaza deja Romania si afecteaza intreaga Uniunea Europeana si afecteaza, in fond, intreaga lume. Criza energetica nu a fost urmare a razboiului pe care Rusia l-a declansat impotriva Ucrainei, ci s-a intamplat in pregatirea acestui atac, insa, din pacate, ea va continua. Trebuie sa…

- Ministrii de externe ai G7 se intalnesc, vineri, in Germania, iar securitatea alimentara si situatia Republicii Moldova se afla pe agenda discuțiilor, in contextul in care razboiul dintre Rusia si Ucraina ameninta sa destabilizeze si Moldova, relateaza Reuters.

- Miniștrii de externe din grupul G7 vor discuta despre cum sa atenueze preocuparile legate de siguranța alimentara, la o intalnire, vineri, in Germania, pe masura ce se tem ca razboiul dintre Rusia și Ucraina ar putea destabiliza și mai mult Republica Mold

- Miniștrii țarilor Uniunii Europene au discutat despre cum sa-și reduca dependența de aprovizionarea cu energie din Rusia - ca urmare a invaziei Ucrainei. Germania a recunoscut ca națiunile UE sunt inca imparțite cu privire la un posibil embargo energetic rusesc.Ministrul energiei spune ca țara sa ar…