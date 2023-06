Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o zi importanta la Parlament. S-ar putea decide soarta pensiilor speciale ale aleșilor neamului. Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc luni, in sedinta comuna, pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. La ședința ar urma sa participe și premierul…

- Alina Gorghiu a declarat ca in privinta pensiilor speciale se fac ultimele consultari cu Comisia, astfel ca in Camera Deputatilor se vor face modificari, in functie de observatiile primite.”Eu am convingerea ca in aceasta sesiune parlamentara ( va fi adoptat proiectul, nr). Forma finala va fi pe baza…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, a spus miercuri in emiisunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca legea pensiilor speciale va trece in aceasta sesiune parlamentara, ea aratand ca s-a ajuns la un consens si au ajuns cu totii, clasa politica, la concluzia ca trebuie ajustate…