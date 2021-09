Stiri pe aceeasi tema

- Mâine la ora 11:00 va avea loc o noua convocare a Birourilor Permanente Reunite pentru a decide calendarul de vot al moțiunii de cenzura împotriva lui Cîțu. ”Ședința din seara asta tocmai s-a încheiat fara cvorum - PNL și PSD au jucat la offsaid”, scrie pe Facebook…

- Deputata USR Cristina Pruna reacționeaza, dupa ce vineri seara, birourile reunite ale Parlamentului au suspendat ședința pentru ca nu s-a intrunit cvorum. "Maine la ora 11:00 va avea loc o noua convocare a Birourilor Permanente Reunite pentru a decide calendarul de vot al moțiunii de cenzura…

- Dupa ce moțiunea de cenzura este depusa in cele doua Camere ale Parlamentului, birourile reunite iau act și informeaza Guvernul in ziua in care a fost inregistrata, potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului. Moțiunea AUR - USR PLUS a fost depusa și inregistrata in…

- „Moțiunea de cenzura s-a dovedit a fi un balon de sapun. Azi s-a spart. Coaliția guverneaza in continuare și aplicam programul de guvernare”, a spus Ludovic Orban imediat dupa ce moțiunea a picat la vot in Parlament.Motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Romania esuata. Recordul "fantastic"…

- "Discut frecvent cu toți poltiicieni și cred ca aceasta moțiune nu va trece. Mai sunt acele zvonuri, cum ca unii care nu ar trebui sa voteze vor vota, eu nu cred așa ceva. Avem o coaliție care a ințeles ca șansa ei este unitatea, iar acum are o foarte buna ocazie sa dovedeasca aceasta unitate. Eu sunt…

- Prima moțiune de cenzura depusa de PSD împotriva Guvernului codus de Florin Cîțu va fi dezbatuta și votata luni în plenul reunit al Parlamentului. Marcel Ciolacu afirma ca social-democraților le-ar mai lipsi 20 de voturi de la parlamentarii actualei coaliții pentru ca motiunea sa fie…

- Sedinta este condusa de presedintele Senatului, Anca Dragu. Textul motiunii e citit de senatorul PSD Lucian Romascanu.Parlamentarii PSD au depus, miercuri, o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Citu.Motiunea este intitulata "Romania esuata. Recordul \"fantastic\" al Guvernului Citu",…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…