Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD s-a reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) PSD, aceasta fiind prima intalnire dupa Congresul extraordinar din luna martie. Inainte de sedinta, premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din Parlament. In sedinta CExN ar urma sa fie…

- Conducerea PSD s-a reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) PSD, aceasta fiind prima intalnire dupa Congresul extraordinar din luna martie. Inainte de sedinta, premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din Parlament. In sedinta CExN ar urma sa fie…

- Marți, 27 martie 2018, la Palatul Parlamentului, a avut loc o ședința festiva dedicata aniversarii a o suta de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Au participat inalte personaje ale scenei noastre publice: premierul Viorica Dancila, președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns, luni, intrebata daca l-ar nasi pe Liviu Dragnea, ca nu va exista o batalie intre ea si Viorica Dancila pe acest subiect, premierul avand intaietate, fiind mai veche in...

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Dragnea vrea o noua conducere a PSD: 16 vicepreședinți, cate opt femei și opt barbați din fiecare regiune a țarii. Anunțul președintelui PSD a fost facut inainte de ședința Comitetului Executiv Național al social-democraților. Regiunile ar urma sa propuna fiecare vicepreședinții in Biroul Permanent National.…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste luni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD pregatitoare Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. La Congresul PSD si-au anuntat oficial candidatura pentru…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…