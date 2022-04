Secureanu a fost condamnat la 5 ani şi 10 luni de închisoare cu executare Fostul director al Spitalului ”Malaxa”, Florin Secureanu, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 5 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzat ca a facut plati nelegale catre o firma care a vandut spitalului produse fictive sau la suprapret. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Secureanu a primit doua pedepse de 3 ani si doua de 2 ani si 9 luni, acestea au fost contopite si, prin adaugarea unui spor, a rezultat o condamnare de 5 ani si 10 luni. In acelasi dosar a fost condamnat la 2 ani inchisoare cu suspendare Ionut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Spitalului ”Malaxa” Florin Secureanu a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 5 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzat ca a facut plati nelegale catre o firma care a vandut spitalului produse fictive sau la suprapret.…

- Fostul director al Spitalului „Malaxa“, Florin Secureanu, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la cinci ani si zece luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzat ca a facut plati nelegale catre o firma care a vandut spitalului produse fictive sau…

- Fostul director al Spitalului „Malaxa” din București, Florin Secureanu, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 5 ani si 10 luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzat ca a facut plati nelegale catre o firma care a vandut spitalului produse fictive…

- Fostul director al Spitalului ”Malaxa” Florin Secureanu a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 5 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzat ca a facut plati nelegale catre o firma care a vandut spitalului produse fictive sau la suprapret.…

- Patru dispozitive pentru colectarea deseurilor de tip Litter Trap vor fi instalate pana la finalul acestui an pe raurile Ialomita, Arges, Jiu si Mures, dupa ce un prototip a fost deja montat pe raul Dambovita, in apropiere de Targoviste, conform ZF.ro. Cresterea capacitatii de colectare se face cu ajutorul…

- Patru dispozitive pentru colectarea deseurilor de tip Litter Trap vor fi instalate pana la finalul acestui an pe raurile Ialomita, Arges, Jiu si Mures, dupa ce un prototip a fost deja montat pe raul Dambovita, in apropiere de Targoviste. Cresterea capacitatii de colectare se face cu ajutorul unor brate…

- Patru dispozitive pentru colectarea deseurilor de tip Litter Trap vor fi instalate pana la finalul acestui an pe raurile Ialomita, Arges, Jiu si Mures, dupa ce un prototip a fost deja montat pe raul Dambovita, in apropiere de Targoviste. Cresterea capacitatii de colectare se face cu ajutorul unor brate…

- ISU Dambovița, la ora bilanțului pe 2021, la Centrul Internațional de Conferințe al Universitații Valahia din Targoviște, in cadru restrans The post ISU Dambovița, la ora bilanțului pe 2021 first appeared on Partener TV .