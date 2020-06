Stiri pe aceeasi tema

- Munca de acasa, intre flexibilitate și necesitate. De ce companiile care foloseau deja lucrul remote au caștigat lupta cu pandemia. Reinventare prin digitalizare Un program de lucru flexibil și posibilitatea muncii de acasa s-au aflat tot mai frecvent, in ultimii ani, intre condițiile puse de candidați…

- "Au trecut doua saptamani de la «relaxarea» masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala. Au fost 3 luni de zile, in care intreaga lume a trecut printr-o experienta dramatica, care a…

- Nelu Tataru a facut precizarile, in ciuda faptului ca zilnic sunt sute de cazuri de oameni depistați infectați cu virusul COVID-19.”Deocamdata nu se pune problema, noi gestionam și evaluam rezultatele fiecarei zile. Duminica am avut 213 cazuri noi, luni tot 213. In schimb, a scazut numarul persoanelor…

- Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența care reglementeaza starea de alerta prevede o serie de masuri care trebuie luate de oameni, dar și de interdicții. Una dintre acestea, ieșirea din loalitate, cu unele mici excepții care trebuie musai dovedite. Hotararea nu prevede amenzi, chiar…

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat ordinul cu masurile care trebuie luate in școli in perioada in care elevii vor merge in unitați pentru pregatirea examenelor naționale. Potrivit acestuia, cadrele didactice și elevii vor purta masca pe durata pregatirii in școli. Ordinul comun al Ministerului…

- „Am plecat cu doua zile inainte la Mediaș și ce crezi ca am facut? Visase domnul Ionuț Popa ca trebuie sa mergem pe la Arsenie Boca, la manastire, cu o seara inainte. In drum spre Mediaș ne-am abatut, am facut un ocol de 3-4 ore, am mers la manastire și am stat puțin la mormant, pana a trecut toata…

- Iosif Csaba Pal, episcopul romano-catolic de Timișoara, transmite mesajul sau credincioșilor cu ocazia Sfintelor Paști. Chiar daca aceste sarbatori sunt unele in care oamenii pastreaza distanța sociala din cauza pandemiei de coronavirus, episcopul de Timișoara le transmite credincioșilor ca pot face…

- Gest de solidaritate al polițiștilor din cel mai vestic județ al țarii. Reprezentanții IPJ Timiș au anunțat ca se vor alatura inițiativei „Lumineaza orașul prin tine” și ca vor aprinde girofarurile in fața Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara in semn de solidaritate cu cadrele…