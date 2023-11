Stiri pe aceeasi tema

- Sectoarele energetic, transporturi, guvernamental si al serviciilor publice au fost cele mai afectate de atacurile cibernetice, in Romania, in acest an, cu o pondere de 72% din totalul incidentelor, arata datele cuprinse in cel mai nou raport Business Internet Security 2023, intocmit de Orange Business.Conform…

- O analiza a securitatii cibernetice din sectorul energetic initiata de Ministerul Energiei a identificat necesitatea de a consolida sistemele informationale locale si de a pregati manageri si profesionisti in tehnologia informatiei. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul unei sedinte de lucru la…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit marți cu o delegație Deutsche Bank AG, condusa de directorul general responsabil de management regional in Europa Centrala și de Est. Șeful Executivului spune ca a discutat despre proiectele prioritare pentru Romania și ca Guvernul vrea sa atraga investiții in sectorul…

- Prognoza echilibrului energetic pana in 2026 arata o imagine alarmanta: producția de energie scade constant, iar importurile cresc. Și asta in condițiile in care autoritațile anunța investiții peste investiții in capacitațile de producție. In realitate, cu cat se inchid mai multe termocentrale pe carbune,…

- Potrivit unui nou raport, Romania este una dintre țarile UE cu cea mai mare cantitate de emisii de metan. In anul 2019, producatorii de petrol din țara au emis o cantitate de 120 de kilotone de metan.

- Romania are o importanta istorie de peste 150 de ani in extracția petrolului, iar Bucureștiul a fost primul oraș din lume iluminat public cu petrol lampant. Este o certitudine faptul ca industria petrolului a fost un factor esențial pentru creșterea economica a Romaniei in perioada interbelica și țara…

- Sectorul energetic din Romania are posibilitați de finanțare mai mari ca oricand, de multe miliarde de lei, prin scheme de ajutor de stat și finanțari de proiecte mai mari sau mai mici, banii fiind asigurați din Fondul pentru Modernizare și Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Sunt pregatite…

- Prima scoala din Romania reabilitata energetic prin PNRR a fost reinaugurata, luni, in localitatea Sapoca din Judetul Buzau, dupa o investitie de 1,6 milioane de euro. Potrivit primarului localitatii Iulian Manea, Scoala Sapoca este prima unitate din Romania reabilitata energetic cu fonduri din PNRR,…