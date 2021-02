Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al Sectorului 6 ar putea adopta, in sedinta de joi, un proiect de hotarare privind majorarea impozitului aferent cladirilor si terenurilor neingrijite cu pana la 500%. Proiectul prevede ca se aproba Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor…

- Consiliul Local al Sectorului 6 ar putea adopta, in sedinta de joi, un proiect de hotarare privind majorarea impozitului aferent cladirilor si terenurilor neingrijite cu pana la 500%. Proiectul prevede ca se aproba Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor…

- Proiectul prevede ca se aproba Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul Sectorului 6.Majorarea impozitului poate fi cu 100%, 200%, 300%, 400% sau cu 500%, in functie de starea cladirii sau a terenului, care va fi evaluata…

- Consiliul Local Sector 6 ar putea adopta, in sedinta de joi, un proiec t de hotarare care introduce tarife de 350 lei pentru ridicarea si transportul autoturismelor care ingreuneaza activitatea operatorilor de salubrizare, incepand de la cea de-a doua ridicare, conform Agerpres. Pentru prima ridicare,…

- Gurile de canal distruse, „marca inregistrata“ pentru strada Raului. Strada Raului din Craiova a devenit din nou un pericol pentru soferi, din cauza gurilor de canal descoperite sau distruse. Acestea par sa devina o „marca inregistrata“ a acestui drum. O artera importanta de circulatie din Banie, care…

- Peste 160 de mașini abandonate au fost ridicate de pe strazi din noiembrie și pana in prezent, dintre care 45 cu platforma Poliției Locale Sector 5, iar 119 de catre proprietari in urma somațiilor primite, conform unui comunicat al autoritații locale. Din luna noiembrie 2020 si pana in prezent, Directia…

- Un proiect privind un nou sistem de burse pentru elevi, care pastreaza aceleasi sume de bani, dar le repartizeaza mai corect, se regaseste pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local. Anunțul a fost facut joi, pe Facebook, de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. “Noi vom da bursa maxima celor mai…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 2.600 de bunuri susceptibile a fi contrafacute si alte aproximativ 2.600 bunuri fara documente de provenienta, in valoare de peste 811.000 lei, pe care patru cetateni turci si un roman au incercat sa le…