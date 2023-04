Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura a acuzat marti, 18 aprilie, ”indolenta, incompetenta si balbele manageriale ale celor de la Aktor”, care nu se pot mobiliza corespunzator pe sectorul Bacu - Bragadiru de pe A0 nici dupa 4 ani de contract.Pe cei 18 kilometri, potrivit asociației, stadiul fizic abia…

- Producatorul auto italian Lamborghini a anunțat o premiera in istoria sa de 60 de ani: primul model hibrid plung-in, denumit Revuelto.Noul model are un motor de 12 cilindri pe benzina și trei motoare electrice, cele doua sisteme insumand 1.015 cai putere, relateaza CNN. Viteza maxima pe care…

- Canada a interzis folosirea aplicatiei chineze de socializare TikTok pe toate dispozitivele mobile guvernului, incepand de marti, a relatat luni National Post, citand comunicarea oficiala trimisa angajatilor guvernului federal, transmite Reuters.Decizia a fost luata de directorul pentru informatii…

- Constructorul american de automobile Ford a anuntat marti, 14 februarie, reducerea a mii de locuri de munca in uzinele din Europa in urmatorii trei ani.Producatorul auto american intentioneaza sa creeze o ”structura de costuri mai competitiva” in Europa, unde intampina dificultati, conform…

- Interconexiunea de gaz Bulgaria-Serbia este o conducta de gaze care parcurge 170 km, 62 km in Bulgaria și 108 km in Serbia, cu o capacitate de transport planificata de 1,8 miliarde de metri cubi pe anși are posibilitate de curgere inversa. Bulgaria a inceput construcția porțiunii sale din Interconnector…

- Inca o piața din Craiova va fi modernizata. Este vorba despre piața de la Ciuperca pentru care Primaria a emis autorizatie de construire la sfarsitul anului trecut. Potrivit unei postari pe facebook a primarului Craiovei, Lia Olguta Radulescu, au inceput deja lucrarile la noua piața de la Ciuperca.…

- Premierul Nicolae Ciuca a vizitat marti, 24 ianuarie, lucrarile de la Aeroportul International Iasi, printre care constructia noului terminal, cresterea locurilor de parcare si realizarea a inca trei porti de imbarcare. Proiectul este in valoare totala de 80 de milioane de euro și va fi finalizat pana…

- Constructorul UMB va incepe lucrarile la secțiunea lipsa de pe Autostrada A1 Lugoj-Deva in mai sau iunie, in avans fața de termenul estimat. Ministrul Transporturilor da vina pe urși pentru intarzierea proiectului.