Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat ieri pentru 27 iunie pronuntarea deciziei in cazul actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma refuzului de a se prezenta la Comisia…

- CSM vrea ca procurorii-șefi sa fie numiți in continuare de Președintele Romaniei, dar la propunerea Consiliului și nu a ministrului Justiției, ca pana acum. CSM are in acest moment un rol pur consultativ pentru numirea șefilor de parchete, propunerile fiind inaintate Președintelui Romaniei de ministrul…

- Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat, luni, Inspectia Judiciara in legatura cu declaratiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta a spus, referitor la sesizarea ce o vizeaza pe Viorica Dancila, ca spera ca procurorii sa nu mearga mai departe cu "dementa aceasta". …

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil, marti, propunerea Ministerului Justitiei de numire a lui Felix Banila procuror-sef al DIICOT, au precizat pentru AGERPRES surse judiciare. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online:…

- Sectia pentru Procurori a CSM transmite, printr-un comunicat de presa, ca afirmatiile ministrului justitiei privind existenta represiunii nedrepte in cazurile in care a fost luata masura arestarii preventive, dar ulterior a fost dispusa solutia achitarii, pot afecta independenta procurorilor.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii semnaleaza faptul ca afirmatiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind existenta represiunii nedrepte in cazurile in care a fost luata masura arestarii preventive, iar ulterior a fost dispusa achitarea, pot afecta independenta…

- Sectia de procurori a CSM il acuza pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ca a facut afirmatii care pot afecta independenta procurorilor, atunci cand s-a referit la cazurile in care persoane cercetate in stare de arest preventiv au fost achitate.Vezi si: De ce romanii sunt in TOPUL popoarelor…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa discute joi cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a hotararii plenului CSM prin care s-a stabilit ca declaratiile sale despre dosarul "Belina" au afectat independenta sistemului judiciar. Potrivit informatiilor publicate…