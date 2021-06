Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Juridice a Senatului, Iuliana Scantei (PNL), a anuntat ca Parlamentul poate lucra intr-o sesiune extraordinara, la vara, daca va fi nevoie, strict pentru desfiintarea Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor. Aceasta a comentat si raportul MCV, publicat de Comisia Europeana,…

- Comisia Europeana critica Romania pentru numirea procurorilor sefi la DIICOT si la Parchetul General in 2020, dar si pentru ca nu a desfiintat Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.

- Comisia Juridica a Senatului a organizat joi, 15 aprilie, o dezbatere privind proiectul de lege de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Senatorul UDMR Karoly Zsolt Csaszar a depus la Comisia juridica mai multe amendamente care vizeaza trecerea competentei…

- Comisia juridica a Senatului dezbate, joi, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ). Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților cu amendamente care a creat controverse în societate. Cea mai importanta modificare facuta de deputați se…

- Comisia juridica a Senatului urmeaza sa înceapa, joi, dezbaterile asupra proiectului de lege al Guvernului privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), noteaza Agerpres. Deputatii au adoptat, pe 24 martie, în plen, proiectul privind desfiintarea SIIJ,…

- Comisia de la Venetia se va pronunta in luna iulie in legatura cu proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, adoptat in Camera Deputatilor cu un amendament care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM. Conform…

- Comisia Juridica din Camera Deputatilor a dat aviz pozitiv, joi, proiectului de lege al Guvernului privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) in urma unei dezbateri care s-a lasat, in mod traditional, cu scandaluri si neintelegeri.