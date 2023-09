Secția exterioară Buziaș a Penitenciarului Timișoara se extinde cu 276 de locuri Penitenciarul Timișoara pregatește 48 de milioane de lei pentru modificarea mai multor cladiri de la unitatea exterioara pe care o deține la Buziaș. In urma investiției urmeaza sa fie create acolo mai multe locuri de detenție, destinate ”gazduirii”, persoanelor private de libertate, care au regim deschis sau semideschis. In urma cu cateva zile, pe SEAP ... The post Secția exterioara Buziaș a Penitenciarului Timișoara se extinde cu 276 de locuri appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

