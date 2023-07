Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 600 de kilograme de pește și carne au fost gasite fie expirate, fie ținute in mizerie, intr-un resort de lux din Costinești. Localului i s-a interzis sa mai funcționeze și a primit o amenda de 72.000 lei. In perioada 24 – 30 iulie, inspectorii sanitari veterinari din Comandamentul Sezon Estival…

- Controalele la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice au inceput și in vestul țarii, in baza dispozițiilor primului ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu. La Arad au fost descoperite primele nereguli.

- Bilanțul primei zile de verificari in caminele de batrani din Argeș ne-a fost comunicat marți, 11 iulie, de catre prefectul Radu Perianu: au fost aplicate 41 de amenzi contravenționale, a caror valoare totala se ridica la 874.100 lei. Citește și: Anunț privind reducerea cu 2 ani a varstei de pensionare…

- Te-ai intrebat vreodata de ce nu gasești produsele de la Lidl și Kaufland mereu in același loc in magazin? Secretul acestor mari companii a fost dezvaluit. Din momentul in care pașim in interiorul unui supermarket, nimic nu este intamplator, de la miros pana la temperatura. De ce nu gasești produsele…

- Tenorul Operei Romane și-a facut un bun renume in breasla artistica vanzand produse din animale și pasari crescute in libertare, la pașunea sa de langa Targoviște. Insa se pare ca nu este de ajuns, valul de scumpiri facand imposibila dezoltarea ecofermei sale, astfel incat sa fie sustenabila. Cumparați…

- Netflix si-a actualizat termenii privind utilizarea conturilor. Compania le-a transmis tuturor abonatilor prin e-mail noua schimbare in politica de conturi, conform careia acestea devin de acum nominale. Astfel, incepand cu data de 23 mai, utilizarea contului la comun in afara locuintei personale va…

- Secretul dezvaluit de un fost angajat! Nu de puține ori am asistat la campanii de promovare a unor produse, așa-zise marca proprie, dar care aveau aproximativ aceleași elemente ca alte produse din aceeași gama. Se pare ca nici Lidl nu e scutit de o astfel de controversa, mai ales dupa dezvaluirile unui…