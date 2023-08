Stiri pe aceeasi tema

- Zed și Alina traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar relația lor devine din ce in ce mai serioasa. Miss Romania a facut primul pas in relația cu ”Regele” șoselelor din Romania și, in cele din urma, la convins sa o ceara de soție. ZED a vorbit despre femeia pe care o iubește intr-un interviu la dublu,…

- Saveta Bogdan a stat 3 trei luni in America, iar acum cantareața s-a intors cu forțe proaspete și se bucura de toate locurile din Romania. Artista a oferit cateva detalii in exclusivitate la Antena Stars despre avocat și a marturisit ca inca pastreaza legatura.

- Bogdan Vladau, in varsta de 44 de ani, a renunțat in urma cu ceva timp la modelling, insa, abia acum a dezvaluit motivul pentru care a luat aceasta decizie. Soțul Ginei Chirila se bucura de un succes neașteptat in perioada cand avea 20 de ani și se mutase la Milano, loc unde obținea o mulțime de contracte…

- Cosmina Pasarin, in varsta de 40 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Dj. Alex Gully, in varsta de 36 de ani. Daca pana acum a evitat sa dea detalii despre relația lor, acum, fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a facut declarații despre cum merg lucrurile in cuplu.Cosmina…

- Nicola și Mihai Alexandru au pus punct casniciei in 2007. La 16 ani de cand au luat-o pe drumuri separate, artista a vorbit despre relația cu acesta, dar și despre cum se ințelege cu viitoare soție a fostului soț.Nicola și Mihai Alexandru au ramas in relații bune pentru copiii lor, Maria și Jonathan,…

- Dani și Diana formeaza un cuplu de mai bine de patru luni. Cei doi concurenți de la Mireasa sunt de nedesparțit de cand au decis sa intre intr-o relație. Iata care este secretul lor. De ce nu se tem cei doi indragostiți sa iși spuna totul. Ce au marturisit in ediția din aceasta seara a emisiunii de…

- Relația dintre Andreea Balan și Victor Vlad Cornea pare a fi mult mai serioasa decat ne-am fi așteptat. Tanarul jucator de tenis a dus-o pe artista acasa, la Sibiu.Andreea Balan este din nou fericita, dupa ce in viața ei a aparut Victor Vlad Cornea. Cei doi nu iși mai ascund relația și par extrem de…

- Gina Chirila este, fara doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din Romania! La 28 de ani, se poate mandri cu o cariera stralucita, un soț iubitor și o fiica minunata. Pare ca are o viața perfecta, nu-i așa? Vedeta a dat tot din casa intr-un interviu, exclusiv pentru Playtech Știri, și ne-a…