Acest aspect nu are nimic de-a face cu genele. Asadar si cei cu kilograme in exces ar putea adopta acest obicei pentru a-si creste sansele de a slabi.Mancatul putin si des – acest stil alimentar a fost puternic dezbatut deopotriva de specialisti in nutritie, cat si de toti cei care duc o lupta cu propria greutate corporala.Un studiu recent publicat in “Journal of the American College of Nutrition” arata, insa, ca exista un mare adevar in spatele zicalei “Mancatul putin si des tine silueta subtire”.Exista o stransa legatura intre frecventa si cantitatea meselor de zi cu zi si silueta. Persoanele…