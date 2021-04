Stiri pe aceeasi tema

- Jelena Grubisici, portarul de la CSM, are printre cele mai bune procentaje din Liga Campionilor # Grubisici a anunțat ca va parasi CSM in vara. Tess Wester, cea care o va inlocui, are cifre mult sub goal-keeperul croat Se spune ca, in handbal, portarul face, de multe ori, 50 la suta din echipa. Formațiile…

- Pasarela Popești Vest, care leaga Sectorul 4 al Capitalei de orașul Popești-Leordeni, data in folosința astazi, este un astfel de exemplu. Un aer mai curat, fara aglomerație și fara stat la cozi in trafic! De asta vor avea parte, incepand de astazi, locuitorii zonei de sud a Sectorului 4,…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, considera ca rotatia jucatorilor este cheia succesului pentru a realiza o cvadrupla istorica, informeaza cotidianul L'Equipe. "Eu schimb mult jucatorii, pentru ca nu este posibil sa joci in fiecare zi", a explicat…

- Succesul campaniei de vaccinare anti COVD-19 din Marea Britanie se datoreaza capitalismului și lacomiei, dupa cum a spus premierul Boris Johnson deputatilor conservatori, intr-o reuniune online privata. Acesta...

- „Bunicul”, cum a alintat antrenorul Ladislau Boloni in vestiar, care tocmai le-a oferit celor de la Panatihnaikos primul succes in derby-ul cu Olympiakos (2-1) dupa trei ani, are 3 tineri eleni pe care ii folosește constant, Kampetsis (21 de ani), Ioannidis (21) și Alexandropoulos (19). ...

- Face ce face și ajunge din nou in atenția presei! Speak a spus pentru cați bani s-ar saruta cu un alt barbat. Iubitul Ștefaniei a facut dezvaluiri incendiare și și-a amuzat teribil fanii.

- Pacientii confirmati cu SARS-CoV-2 si tratati la domiciliu, dupa o schema prescrisa de catre medicii de familie, au avut, intr-o proportie covarsitoare, o evolutie foarte buna. Medicii spun ca in spitale s-a mers foarte mult pe ceea ce aratau aparatele si analizele.

- Dee Devlin (33 de ani) și Conor McGregor (33 de ani) formeaza un cuplu de 13 ani și au impreuna doi copii, iar superstarul din UFC a anunțat in 2020 ca se va casatori cu femeia care a fost alaturi de el de la 19 ani. Cuplul, care nu a anunțat cand va avea loc nunta, așteapta și al treilea copil, care…