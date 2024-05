Stiri pe aceeasi tema

- Narcisele au inflorit in cea mai faimoasa poiana de la poalele Retezatului, iar un festival dedicat lor are loc in acest weekend, in comuna Salașu de Sus din Hunedoara. Evenimentul atrage turiști, insa mulți dintre ei se intorc acasa cu brațele pline de flori

- Minele și carierele de talc din Hunedoara au funcționat de la inceputul secolului XX, pana in anii 2000, in Munții Poiana Rusca. La doua decenii de la inchiderea lor, galeriile de sute de metri, abandonate, starnesc curiozitatea turiștilor

- Oamenii din comuna Batrana din Hunedoara, cea mai mica din Romania ca numar de locuitori, nu vor avea nicio surpriza la alegerile din 9 iunie 2024, pentru funcția de primar al comunei aflata in Ținutul Padurenilor din Hunedoara.

- Aflata intr-o zona cu un mare potențial turistic, fiind vizitata de mulți turiști in urma cu mulți ani, localitatea Aninoasa, aflata in județul Hunedoara, pastreaza amprenta unei istorii bogate in legatura cu industria miniera, care odinioara era sursa vieții și a prosperitații economice. Mineritul…

- Incident straniu! Un caine s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc. Polițiștii au ramas șocați cand au intrat in locuințaUn eveniment straniu a avut loc intr-un cartier din Vulcan, județul Hunedoara. Oamenii dintr-un cartier de blocuri au sunat la 112 pentru ca au fost martorii unui eveniment straniu.…

- Factura de infarct pentru o familie din Hunedoara! Oamenii au avut de achitat 16 mii de lei și, pentru ca nu au facut-o, de o saptamana le-a fost taiat curentul de catre distribuitorul de energie. Totul a inceput in urma cu doi ani, cand familia din satul Folt a inceput sa primeasca facturi mari la…

- „Tu pui pretul bunatatii tale” – este sloganul sub care se desfasoara cea mai recenta campanie a voluntarilor „Ajuta satul”. La targul din centrul municipiului Deva, cei care doresc sa cumpere martisoare pot face si o fapta buna, iar cu donatiile sunt ajutate doua familii cu probleme mari din judetul…