Secretele nucleului Pământului: elemente neașteptate din adâncuri ies la suprafață Oamenii de știința au detectat o cantitate surprinzatoare dintr-o versiune rara de heliu, numita heliu-3, in rocile vulcanice de pe Insula Baffin din Canada, ceea ce sprijina teoria conform careia acest gaz nobil se scurge din nucleul Pamantului de milenii, informeaza CNN. Cercetatorii aceleiași echipe au detectat, de asemenea, heliu-4 in roci. Daca heliu-4 este comun pe Pamant, heliu-3 se gasește mai degraba in alte parți ale cosmosului, motiv pentru care oamenii de știința au fost surprinși sa detecteze o cantitate mai mare din acest element decat cea raportata anterior in rocile din Insula…

- Oamenii de știința au detectat o cantitate surprinzatoare dintr-o versiune rara de heliu, numita heliu-3, in rocile vulcanice de pe Insula Baffin din Canada, ceea ce sprijina teoria conform careia acest gaz nobil se scurge din nucleul Pamantului de milenii, potrivit CNN.

- Oamenii de știința de la Institutul de Tehnologie din California și Instituția oceanografica Woods Hole (WHOI) au facut o descoperire care confirma scurgerea nucleului Pamintului. Cercetatorii au descoperit niveluri neobișnuit de ridicate ale izotopului de heliu in fluxurile de lava de pe insula Baffin…

