- Puținii localnici ramași in satele aflate pe culmile Munților Poiana Rusca, in Ținutul Padurenilor, au de infruntat zapezile abundente care i-au izolat aproape complet de restul așezarilor din Hunedoara.

- In 2019, Anastasia Zavorotniuk a fost internata in stare extrem de grava. Mai tirziu s-a dovedit ca actrița lupta cu o forma agresiva de cancer cerebral. Din acel moment, cariera vedetei s-a oprit, relateaza starhit.ru. {{551487}}De cițiva ani, artista se afla sub supravegherea permanenta a specialiștilor.…

- Terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodarești, curtea și gradina din jurul acestora, se vor inscrie in cartea funciara in lipsa actelor de proprietate, potrivit noilor prevederi din Legea 377/2022, pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicitatii imobiliare din 1996.…

- Este a 321-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Orașul Soledar a devenit epicentrul confruntarii militare dintre Rusia și Ucraina. Zelenski afirma ca aici nu mai exista viața și totul este distrus.

- Crin Antonescu a fost unul dintre cei mai proeminenți politicieni ai Romaniei și este inca o figura importanta in politica romaneasca, dar in viața de zi cu zi e un om simplu, cu micile lui placeri vinovate. Paparazzii SpyNews.ro l-au surprins in elementul sau, alaturi de soție.

- Craciunul se apropie cu pași mari, iar romanii sunt in cautarea rețetei perfecte de friptura la cuptor. Marii bucatari au dezvaluit care este regula de aur pentru o friptura de porc suculenta și frageda. Toți chefii de top o respecta. Cum sa faci cea mai buna friptura de porc la cuptor. Secretele care…

- 50 de bani pe zi de pacient aloca Romania pentru asistenta medicala primara. Medicii de familie, care au facut calculul, cer majorarea urgenta a bugetului. Altfel nu vor putea sustine cheltuielile pentru cabinete. Costurile au explodat odata cu inflatia.

- Daca prețurile la energie electrica nu pot scadea momentan sub anumite niveluri, exista o soluție la indemana pentru optimizarea facturilor: reducerea consumului. Aparent, o astfel de procedura ar insemna și compromisuri pentru partea de confort, insa lucrurile sunt diferite de cum ne-am imagina.…