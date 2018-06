Iata 3 secrete sexuale pe care barbatii ar trebui sa le cunoasca.

Exercitiile fizice sunt erotice

Intr-un sondaj realizat printre femei in anul 2013, acestea s-au declarat foarte excitate de exercitiile fizice executate impreuna cu partenerii de sex, considerandu-le mai mult decat erotice. Specialistii au si o explicatie stiintifica: prin exercitiile fizice se elibereaza in creier endorfina. Endorfina este un hormon care genereaza placere. Acelasi care se elibereaza si in timpul sexului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.