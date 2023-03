Secretarul Trezoreriei SUA promite că depozitele de la băncile americane mai mici vor fi protejate şi că va interveni la nevoie Intr-un discurs menit sa calmeze nervii zguduiti de doua falimente importante ale bancilor, luna aceasta, Yellen a spus ca sistemul bancar din SUA se stabilizeaza si ca masurile luate pentru garantarea depozitelor in acele institutii au aratat ”un angajament hotarat” de a se asigura ca economiile deponentilor si bancile raman in siguranta. “Pasii pe care i-am luat nu s-au concentrat pe sprijinirea anumitor banci sau clase de banci. Interventia noastra a fost necesara pentru a proteja sistemul bancar mai larg din SUA”, a declarat Yellen la o conferinta a Asociatiei Bancherilor Americani la Washington.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

