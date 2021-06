Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații e ingrijorata de reducerea restricțiilor in unele țari-gazda Euro și de creșterea numarului de cazuri de coronavirus dupa partide. Doctorii au tras alarma. Cred ca meciurile cu spectatori de la Euro au declanșat creșterea cazurilor de COVID-19. ...

- Un studiu preliminar realizat de guvernul indian susține ca tulpina indiana a COVID, numita acum Delta, este cu 50% mai contagioasa decat cea Alfa, detectata prima data in Marea Britanie, si este vinovata de cele peste 400.000 de cazuri pe zi raportate in India, relateaza luni EFE, citata de Agerpres…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este "revoltat" de atacul asupra civililor din Burkina Faso petrecut sambata, care a provocat cele mai multe victime de la inceputul violentei jihadiste in nordul acestei tarii, in 2015, informeaza AFP. "Secretarul general este revoltat de uciderea in dimineata…

- Lumea este „in razboi” impotriva COVID-19, a declarat ieri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cerand comunitatii internationale sa mearga dincolo de solidaritate si sa intre intr-o „economie de razboi” pentru a opri virusul, relateaza AFP,preluata de Agerpres. „Pandemia de COVID-19 a provocat…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat "consternat" de "numarul tot mai mare de victime civile" si "profund tulburat" de atacul israelian asupra unei cladiri ce gazduia mass-media internationala in Gaza, a declarat sambata un purtator de cuvant, informeaza AFP. Guterres a fost "profund…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut, in cursul noptii de joi spre vineri, incetarea imediata a confruntarilor militare dintre Israel si grupurile islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic. "Din respect pentru sarbatoarea Eid al-Fitr, fac apel la reducerea imediata…

- Pozitiile cipriotilor-greci si cipriotilor-turci sunt prea divergente pentru a putea incepe negocieri oficiale, a recunoscut joi secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), constatand esecul negocierilor informale care tocmai s-au incheiat la Geneva, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, ii critica pe liderii USR PLUS pentru criza politica generata prin revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații: „In loc sa ofere soluții clare și concrete pentru gestionarea pandemiei, Coaliția Haosului ne arunca din lac in puț”. „Țara…