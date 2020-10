”Prin Hotararea Consiliului de Supraveghere din data de 21 octombrie 2020 s-a luat act de incetarea mandatului lui Patran Valentin din calitatea de membru al directoratului, ajuns la termen la data de 22 octombrie 2020. Patran Valentin a fost numit membru al directoratului CE Oltenia in urma selectiei organizate conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. In aceeasi sedinta a Consiliului de Supraveghere, Marculescu Dumitru a fost ales in functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia”, arata un comunicat publicat pe site-ul companiei.…