- Guvernul lui Nicolas Maduro a declarat vineri ca exodul a sute de mii de venezueleni face parte dintr-un plan condus de Statele Unite de a interveni in aceasta tara producatoare de petrol, informeaza France Presse. "Ei elaboreaza un context artificial, un scenariu, pentru a justifica interventia in…

- Secretarul general al Organizatiei Statelor Americane (OSA), Luis Almagro, a facut apel marti, la Santo Domingo, ca tarile Americii Latine sa adopte sanctiuni impotriva regimului venezuelean, pe care l-a calificat drept 'dictatura', relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Prioritatea in privinta…

- Adunarea constituanta din Venezuela va declansa miercuri un proces care vizeaza traducerea in justitie a deputatilor acuzati ca sunt implicati in presupusul atac cu drone asupra presedintelui Nicolas Maduro de sambata, a anuntat marti acest for legislativ care dispune de puteri nelimitate, relateaza…

- Statele membre ale ONU au aprobat vineri, cu exceptia SUA, crearea unui Pact mondial neconstrangator privind migratiile, informeaza AFP. ''Migrantii sunt un motor extraordinar de crestere'', a subliniat secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, salutand…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un nou apel "la incetarea imediata a operatiunilor militare" in sud-vestul Siriei, unde fortele regimului isi continua ofensiva contra gruparilor rebele, transmite AFP. Guterres este "profund ingrijorat" de ofensiva militara a armatei siriene…

- Șaptezeci persoane, dintre care opt sub 18 ani, au murit, sambata noaptea intr-un club din Caracas, Venezuela, in timpul unei petreceri de absolvire. Tinerii petreceau in localul aglomerat cand a explodat o grenada lacrimogena și s-a produs panica generala, scrie Deutsche Welle. Incidentul s-a produs…