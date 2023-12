Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va sublinia in aceasta saptamana in Europa sprijinul continuu al alianței NATO pentru Ucraina in razboiul cu Rusia, a declarat, luni, cel mai inalt oficial al Departamentului de Stat pentru Europa, potrivit Reuters. Razboiul dintre Israel și Hamas și tensiunile…

- In vizita la Sarajevo, Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat luni ingrijorarea fața de „retorica secesionista” ce ia amploare in randul entitații sarbe din Bosnia și a reafirmat sprijinul ferm al Alianței Atlantice pentru integritatea teritoriala a acestei țari din Balcani. „Noi”,…

- „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa opereze o flota de drone navale – o flota ucraineana”, a scris Zelenski pe Telegram. „Am reusit sa luam fata Rusiei in Marea Neagra”, a spus el. Zelenski a reamintit ca, inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, in februarie 2022,…

- Azerbaidjanul a anuntat sambata ca procedeaza, impreuna cu Rusia, la 'demilitarizarea' fortelor din Nagorno-Karabah, o regiune secesionista populata in majoritate de armeni si unde trupele azere au obtinut o victorie fulger la inceputul saptamanii, transmite AFP. 'In stransa cooperare cu soldatii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu ar trebui sa se astepte o incheiere rapida a razboiului din Ucraina, intr-un interviu publicat duminica, intr-un moment in care armata ucraineana este angajata intr-o contraofensiva pentru respingerea fortelor ruse, noteaza AFP, informeaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu se știe cand se termina razboaiele, așa ca este de așteptat ca invadarea Ucrainei de catre Rusia sa dureze, a relatat news.ro.„Majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se asteapta, atunci cand incep. Prin urmare, trebuie sa ne pregatim…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a negat existenta unui risc de natura militara in Republica Moldova care sa vina din partea Federatiei Ruse. Acest risc este eliminat „pentru simplul fapt ca Ucraina face o treaba atat de buna”, a afirmat Geoana intr-o conferința susținuta la Chisinau,…

- Secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, luni, ca romanii nu au de ce sa se ingrijoreze de un posibil atac al Rusiei, dupa ce resturi de drona au fost gasite e teritoriul țarii noastre.