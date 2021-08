Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat joi ''atacul terorist care a ucis si a ranit un numar de civili'' in apropierea capitalei afgane, Kabul, relateaza Reuters.

''Acest incident evidentiaza volatilitatea situatiei din teren in Afganistan, dar in acelasi timp ne intareste hotararea de a continua sa furnizam asistenta urgenta in tara in sprijinul poporului afgan'', a declarat purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric.

El a precizat ca din informatiile de pana acum nu exista victime in randul personalului ONU in urma atacului de…