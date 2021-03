Secretarul general al NATO se declară 'îngrijorat' de comportamentul Turciei Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut luni ca il 'ingrijoreaza' comportamentul Turciei si incalcarile drepturilor democratice in aceasta tara, declaratia sa intervenind cu o saptamana inainte de o reuniune a ministrilor de externe ai Aliantei, relateaza AFP.



'Ma ingrijoreaza serios divergentele de viziune (intre aliati) in Mediterana orientala, decizia Turciei de a achizitiona sistemul de aparare antiracheta rusesc S-400 si incalcarile drepturilor democratice in Turcia', a declarat el intr-o conferinta video cu membrii Subcomisiei pentru Securitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

