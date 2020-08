Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus din 9 august, in urma carora actualul presedinte Aleksandr Lukasenko a fost proclamat castigator, au anuntat miercuri liderii UE, reuniti intr-un summit extraordinar prin videoconferinta, transmit agentiile…

- Polonia monitorizeaza situatia de la frontiera sa cu Belarus, a anuntat luni ministrul adjunct al apararii polonez Wojciech Skurkiewicz, transmite Reuters. NATO a respins duminica acuzatiile presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko conform carora Alianta Nord-Atlantica isi consolideaza…

- La o manifestație care a avut loc, duminica, la Minsk pentru susținerea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, acesta a afirmat ca avioane si tancuri ale NATO au fost desfasurate la 15 minute de frontierele tarii. Aceste afirmații au fost, insa, dezavuate de Alianta Nord-Atlantica, care a respins…

- Ministrul apararii american, Mark Esper, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima sa vizita efectuata in strainatate dupa cea din februarie, calatorie plasata sub semnul restrictiilor adoptate pe fondul epidemiei de COVID-19, relateaza AFP.Cei…

- NATO cere Uniunii Europene sa coopereze cu Statele Unite impotriva provocarii geopolitice pe care o reprezinta ascensiunea militara a Chinei, relateaza Euronews.Alianta Nord-Atlantica avertizeaza Occidentul sa nu ignore ascensiunea puterii Chinei, potrivit news.ro. Citește și: Radu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, insista ca aliatii sa-si respecte obiectivul de a aloca 2% din PIB pentru bugetul apararii, in pofida problemelor economice generate de pandemia de COVID-19.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat luni cresterea angajamentului militar al SUA in Alianta, dar a refuzat sa comenteze proiectul de reducere a fortelor americane stationate in Germania, transmite AFP. "Nu vreau sa comentez despre scurgeri sau speculatii in media, dar pot spune ca…