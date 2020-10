Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a participat marti la evenimentul de lansare a Consiliului National pentru Transformare Digitala – ROeVOLUTION, organizat online de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, o structura din aparatul de lucru al Guvernului, aflata in coordonarea prim-ministrului. In cadrul evenimentului, Antonel Tanase a precizat ca “Romania digitala” nu este pentru Guvern doar un concept frumos, ci o tinta majora. “Ne dorim practic sa reconstruim increderea in institutiile statului prin digitalizarea si informatizarea administratiei publice, insa pentru acest…